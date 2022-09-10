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Fenerbahçe, Rennes maçı hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe, Rennes maçı hazırlıklarına başladı

Ligde haftayı BAY geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında perşembe akşamı deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde haftayı BAY geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında perşembe akşamı deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirildi. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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