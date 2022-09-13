Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında 15 Eylül Perşembe günü Fransa temsilcisi Rennes'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında 15 Eylül Perşembe günü Fransa temsilcisi Rennes'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı. Son çalışmasını yarın sabah İstanbul'da gerçekleştirecek sarı-lacivretli ekip, daha sonra Fransa'ya gidecek. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Fenerbahçe Fransa Eylül Spor Haberler

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