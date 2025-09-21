Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçim Süreci Tamamlandı
Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemleri tamamlandı. Seçim, Chobani Stadı'na bitişik alanda gerçekleştirildi ve başkan adayları Ali Koç ile Sadettin Saran için ayrı pusulalar kullanıldı.
Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işlemi, saat 10.00'da başlayıp saat 17.00'de sona erdi.
Kongrede başkan adaylarından Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanıldı.
