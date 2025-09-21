Haberler

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçim Süreci Tamamlandı

Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemleri tamamlandı. Seçim, Chobani Stadı'na bitişik alanda gerçekleştirildi ve başkan adayları Ali Koç ile Sadettin Saran için ayrı pusulalar kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işlemi, saat 10.00'da başlayıp saat 17.00'de sona erdi.

Kongrede başkan adaylarından Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanıldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
