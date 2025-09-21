Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçim Süreci Tamamlandı

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işlemi, saat 10.00'da başlayıp saat 17.00'de sona erdi.

Kongrede başkan adaylarından Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanıldı.