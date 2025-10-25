Haberler

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul: Sadettin Saran Gelecek Vizyonunu Paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkan Sadettin Saran, kulübün geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Taraftarlardan destek isteyen Saran, doğru planlamayla şampiyonluk hedeflediklerini vurguladı.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında başkan Sadettin Saran, oya sunulan maddeleri kabul eden üyelere teşekkür etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan kongrede üyeler, kendilerinin oylarına sunulan maddeleri kabul etti.

Oylamaların tamamlanmasının ardından kulüp başkanı Sadettin Saran, üyelere hitap etti.

Kulüp için çok önemli kararlara imza atıldığını vurgulayan Saran, üyelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Mazbatayı bir ay önce aldıklarının altını çizen Sadettin Saran, "Gelir gider dengemizden tesis altyapımıza dek her konuyu detaylı biçimde ele aldık. Hem mali hem idari yapıda sürdürülebilirliği sağlamak, kaynaklarımızı verimli kullanmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbol A takımına değinen Saran, " Fenerbahçe'nin yeniden zirveye çıkması, kadro kalitesiyle değil doğru planlamayla mümkün olacaktır. Teknik ekibimizle sürekli temas halindeyiz. Sezonun geri kalanına ilişkin planlamayı yapmak için düzenli toplantılar düzenliyoruz. Güçlü kadromuz var ama sahaya yansıması için bazı eksik alanların hızla düzeltilmesi gerekiyor. Şampiyonluk sadece transferlerle değil doğru analiz ve planlamayla kazanılır. Hedefimiz kısa vadede mevcut kadronun performansını en üste çıkarmak, devre arasında da doğru hamleleri yapmaktır." açıklamasında bulundu.

"Bu mücadeleyi sizlerle kazanacağımı çok iyi biliyorum"

Teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolculara sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Sadettin Saran, takımın eksiklerini gördüklerini ifade etti.

Taraftarlara seslenen Saran, şöyle konuştu:

"Taraftarımızdan ricam şu, en iyi hoca bizim hocamız, en iyi oyuncu bizim oyuncumuz anlayışını benimseyelim. Biz şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Şampiyon olacak takım da bugün sahada gördüğümüz oyuncuların ta kendisidir. Bizim amacımız, onların potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Bunu başardığımızda da zirveye çıkacağız. Bu forma inananların üzerinde çok daha yukarıya çıkacak. Bizim sorumluluğumuz sadece sahadaki 90 dakikayı değil Fenerbahçe'nin tüm yapısını güçlendirmektir. Bunun için bugün sayenizde geleceğe yönelik çok önemli adımlar attık. Başta hasretini çektiğimiz futbol olmak üzere yarıştığımız her alanda zirveye çıkma hedefinde olan bir yönetim anlayışıyla görevde olacağız."

Fenerbahçe'nin futbolda kritik maçlara çıkacağını belirten Saran, "Hepimizin aklı, şampiyonluk yolunda kritik viraj olarak gördüğümüz Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında. İnşallah bu dönemeçten galibiyetlerle çıkarak futbol takımımıza yeni bir sayfa açacağız. Şeffaflıktan taviz vermeden Fenerbahçe'nin menfaati için hareket edeceğimize hepinizin huzurunda söz veriyoruz. Ben sorumluluk almaya, mücadele etmeye hazırım. Ama bu mücadeleyi sizlerle kazanacağımı çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.