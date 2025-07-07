Fenerbahçe'de Okan Özkan Görevinden Ayrıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Futbol A Takımı Koordinatörü Okan Özkan'ın görevinden ayrıldığını duyurdu. Kulüp, Özkan'ın yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde hizmet verdiğini ve yönetim kurulu tarafından ayrılma talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Futbol A Takımı Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan'ın görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır. Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Özkan'ın görevden ayrılma talebi kabul edilmiştir. Fenerbahçe'ye farklı kademelerde uzun yıllar hizmet eden Okan Özkan'a, kulübümüze sunduğu katkılar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Okan Özkan" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide

Galatasaraylıları heyecanlandıran kare! İki yıldız Bodrum'da buluştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu

Er Meydanı'nda karşılaşan siyasetin 2 önemli ismi güreşe tutuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.