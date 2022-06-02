Fenerbahçe Opet'te Naz Aydemir Akyol ile yollar ayrıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Opet'te Naz Aydemir Akyol ile yollar ayrıldı

AA - Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet'te Naz Aydemir Akyol ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli oyuncu Naz Aydemir Akyol ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli oyuncu Naz Aydemir Akyol ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır, 'Çubuklu'yu başarıyla taşıyan değerli oyuncumuz Naz Aydemir Akyol ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca "Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı için unutulmayacak sayısız başarılara imza atan, Fenerbahçe Müzesi'nde bulunan kupalarımızda ve ödüllerimizde izi olan, defalarca 'en iyi pasör' olarak kariyerini taçlandıran değerli sporcumuza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bunun sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title