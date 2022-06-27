Fenerbahçe'de milli oyuncular döndü Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken milli futbolcular da takıma katıldı. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken milli futbolcular da takıma katıldı. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular istasyon çalışması yaparken, antrenmanın basına açık bölümü tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde milli takımlardan dönen Altay, Ferdi, Szalai, Rossi, Serdar Dursun ve Caulker'a yo-yo testi uygulanırken, Zajc'ın takıma öğleden sonra katılacağı ifade edildi. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Nazım Sangare ve dün evlenen Dimitris Pelkas çalışmalarda yer almadı. (Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Samet Yalçın - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe'de milli oyuncular döndü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.