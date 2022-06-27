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Fenerbahçe'de milli oyuncular döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken milli futbolcular da takıma katıldı.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken milli futbolcular da takıma katıldı.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular istasyon çalışması yaparken, antrenmanın basına açık bölümü tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde milli takımlardan dönen Altay, Ferdi, Szalai, Rossi, Serdar Dursun ve Caulker'a yo-yo testi uygulanırken, Zajc'ın takıma öğleden sonra katılacağı ifade edildi. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Nazım Sangare ve dün evlenen Dimitris Pelkas çalışmalarda yer almadı.

(Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Samet Yalçın - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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