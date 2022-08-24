Fenerbahçe'de Max Meyer'le yollar ayrıldı Spor Haberleri Fenerbahçe Kulübü, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Max Meyer Spor Haberler

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