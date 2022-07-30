Fenerbahçe'de Luan Peres ile Gustavo Henrique takımla birlikte ilk idmanına çıktı
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken; Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürecek.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor