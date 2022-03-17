Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları - Haberler

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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Futbolcuların iki gruba ayrılarak pas çalışmasıyla sürdürdüğü antrenman, çift kale maç sonrası yapılan taktiksel ve bireysel idmanlarla sona erdi.

Ferdi Kadıoğlu, idmanı özel program eşliğinde tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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