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Fenerbahçe'de kombine biletler tükendi

AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe'de kombine biletler tükendi

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 8 Haziran'da satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiği duyuruldu.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 8 Haziran'da satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu kombine kartlarının satışları Fenerbahçe'mizin en büyük gücü olan taraftarımızın gösterdiği ilgi sonrasında tükenmiştir. Kombine kartların satışa başlanıldığı günden itibaren gösterdikleri ilgi için taraftarlarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Emre Doğan - Spor

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