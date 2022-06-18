Fenerbahçe'de kombine biletler tükendi Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 8 Haziran'da satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiği duyuruldu. Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 8 Haziran'da satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiği duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu kombine kartlarının satışları Fenerbahçe'mizin en büyük gücü olan taraftarımızın gösterdiği ilgi sonrasında tükenmiştir. Kombine kartların satışa başlanıldığı günden itibaren gösterdikleri ilgi için taraftarlarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı. AA / Emre Doğan - Spor Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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