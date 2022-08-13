Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Saha idmanında koşu ve ısınma hareketleri sonrası pas idmanı gerçekleştirilirken, antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Serdar Aziz kendisi için hazırlanan özel program doğrultusunda çalıştı. Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. Spor AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Kasımpaşa Spor Haberler

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