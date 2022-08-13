Haber : Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Saha idmanında koşu ve ısınma hareketleri sonrası pas idmanı gerçekleştirilirken, antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Serdar Aziz kendisi için hazırlanan özel program doğrultusunda çalıştı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Kasımpaşa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title