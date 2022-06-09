Fenerbahçe'de kadın futbol takımı antrenörü Nihan Su ile yollar ayrıldı - Haberler

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Fenerbahçe'de kadın futbol takımı antrenörü Nihan Su ile yollar ayrıldı

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Fenerbahçe'de kadın futbol takımı antrenörü Nihan Su ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübünde kadın futbol takımı antrenörü Nihan Su ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübünde kadın futbol takımı antrenörü Nihan Su ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın antrenörlük görevini yürüten Nihan Su hocamızın sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne dek verdiği tüm emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

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