Fenerbahçe'de kadın basketbol takımının hazırlık programı açıklandı Spor Haberleri Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın hazırlık programı belli oldu. Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın hazırlık programı belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, hazırlık maçlarında, Dünya Kupası'nda mücadele edecek başantrenör Marina Maljkovic, yardımcı antrenörlerden Ljubica Drljaca, oyunculardan ise Breanna Stewart, Emma Meesseman, Mina Djordjevic'in yanı sıra yaz döneminde WNBA'de (Amerikan Kadın Basketbol Ligi) mücadele eden oyuncuların yer almayacağı belirtildi. Fenerbahçe Alagöz Holding, yarın saat 16.00'da Hatay Büyüşehir Belediyespor'u, 23 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Beşiktaş'ı ve 24 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Emlak Konut'u, Metro Enerji Salonu'nda ağırlayacak. Spor Kaynak: AA / Süha Gür Fenerbahçe basketbol Marina Spor Haberler

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