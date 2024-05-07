Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel'in sakatlıkları açıklandı
Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçında İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adalesinde yırtık, Osayi-Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adalesinde yırtık, Osayi-Samuel'in de sol ayak bileğinde ödem ve kanama olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada her iki oyuncunun da yaşadıkları sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldıkları vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:
"Yapılan tetkiklerde İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adalesinde yırtık, Bright Osayi-Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine hemen başlanılmıştır."