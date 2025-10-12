Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun Kadro Dışı Bırakıldı
Fenerbahçe Kulübü, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor