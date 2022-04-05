Fenerbahçe'de İranlı voleybolcu Muhammed Mousavi ile yollar ayrıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de İranlı voleybolcu Muhammed Mousavi ile yollar ayrıldı

AA - Emre Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de İranlı voleybolcu Muhammed Mousavi ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda İranlı oyuncu Seyed Muhammed Mousavi ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda İranlı oyuncu Seyed Muhammed Mousavi ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki orta oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

AA / Emre Doğan - Spor

Fenerbahçe, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title