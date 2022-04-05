Fenerbahçe'de İranlı voleybolcu Muhammed Mousavi ile yollar ayrıldı
AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda İranlı oyuncu Seyed Muhammed Mousavi ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda İranlı oyuncu Seyed Muhammed Mousavi ile yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki orta oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
AA / Emre Doğan - Spor