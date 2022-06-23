Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular dayanıklılık koşuları ve pas çalışmaları ile sürdürdükleri idmanı, taktiksel çalışmalarla tamamladı. Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek. Demirören Haber Ajansı / Spor Can Bartu Tesisleri Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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