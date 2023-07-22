Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Ferdi, Lincoln ve King antrenmanda yer almadı. Becao ise takımla çalıştı.

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

-Ferdi, Lincoln ve King yer almadı

-Becao takımla çalıştı

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ilk bölümü basın mensuplarına açıktı. Isınma hareketleri ile başlayan koordinasyon çalışmaları ile sürdü. Pas çalışmaları ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı, Lincoln Henrique ile Joshua King ise tedavileri devam ettiği için antrenmanda yer almadı. Yeni transferlerden Rodrigo Becao da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023