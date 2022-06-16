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Fenerbahçe'de hazırlıklar çift idmanla devam etti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de hazırlıklar çift idmanla devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan günün ilk antrenmanı, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan günün ikinci antrenmanı ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı idman, dar alanda çift kale maçla devam etti. Günün ikinci antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 17 Haziran Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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