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Fenerbahçe'de genç futbolcular Yusuf Kocatürk ve Erkan Arda Çağdaş, İnegölspor'a kiralandı

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Fenerbahçeli genç futbolcular Yusuf Kocatürk ve Erkan Arda Çağdaş, İnegölspor'a kiralandı.

Fenerbahçeli genç futbolcular Yusuf Kocatürk ve Erkan Arda Çağdaş, İnegölspor'a kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncular Yusuf Kocatürk ile Erkan Arda Çağdaş'ın bir yıllığına İnegölspor'a kiralandığı belirtilerek, "Genç oyuncularımızın başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

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