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Fenerbahçe'de genç futbolcu Emir Ortakaya, Kocaelispor'a kiralandı

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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emir Ortakaya, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a kiralandı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emir Ortakaya, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Emir Ortakaya'nın yeni sezonda Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtilerek, "Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

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