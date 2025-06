Fenerbahçe'de Geleneksel Bayramlaşma Töreni

FENERBAHÇE Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreni Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen törene; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreter Burak Kızılhan, Yüksek Divan Kurulu üyeleri, sporcular, kongre üyeleri ve aileleri katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Mosturoğlu, "Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Umuyorum ve diliyorum ki nice bayramlarda mutlu huzurlu ve bir arada burada oluruz. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Koç ise, "Öncelikle büyük Fenerbahçe camiamızın ve bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah birlikte nice bayramlar. Bayramlar kültürümüzün geleneğimizin bir parçasıdır, tıpkı Fenerbahçemizde olduğu gibi. Bugün burada bizi bir araya getiren bayram coşkusu olsa da bizlere her zaman gururlandıran sevgi kaynağımız olduğunu da hiç aklımızdan çıkartmayalım. Fenerbahçe her zaman dediğimiz gibi dünyanın en büyük spor kulübüdür. Fenerbahçe her zaman bağımsızdır. Basketbol şubemizde bir kez daha nasıl bir spor kulübü olduğumuzu gösterdik. Son derece zor geçen sezonun Aralık'ta alınan farklı sonuçlar ve sezonun büyük bölümünde yaşanan sakatlıklara rağmen bu güzel takım büyük bir özveri ve mücadeleyle kupasını kazandı. Fenerbahçe bayrağını basketbolda Avrupa'nın zirvesine taşımayı bir kez daha başardı. Bu başarıyı başta futbol olmak üzere rekabet ettiğimiz bütün alanlara taşımak için var gücümüzle çalışmalarımız devam etmektedir. Değerli Fenerbahçeliler biz büyük bir camiayız. Camiamızın bugün en çok ihtiyacı olan ve tarih boyunca en büyük gücümüz olduğunu söylediğimiz birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Her gün yeni bir yalan haber üretiliyor. Asılsız söylentiler yayılıyor. Öyle bir noktaya geldi ki ailelerimiz ve özel hayatımız hedef alınmaktadır. Ama şunu da adım gibi net biliyoruz. Sağduyulu her Fenerbahçeli bu kara propagandanın farkında. Özlemini duyduğunuz şampiyonluğa hep birlikte ulaşacağız. Tüzüğümüzde kongre üyelerimize tanınan her hakkı kulübümüzün kurum demokrasisinin temel unsurlarından biri olarak görmekteyiz ve saygı duymaktayız. Bunu da defalarca ifade ettik. Kongre üyelerimizin seslerini duyuyoruz. Tekrar planlıyoruz. Ancak ne yazık ki bir süredir özellikle sosyal medya üzerinden gerçeklerin ciddi anlamda çarpıtılarak yeri geldiği zaman olmayan şeyler üretilerek kamuoyunun bilinciyle yanıltıldığını camiamızın duygusal bağlılığının ve güven duygusunun sarsılmaya çalışıldığını üzüntü ve endişeyle izliyoruz. Fenerbahçelilerin hiç endişesi olmasın. Bu kulübün sahibi taraftarlarımız ve onların temsilcisi olan genel kurul üyelerimizdir. Fenerbahçe'nin geleceğini belirleyecek olan da yine üyelerimizin vereceği kararlar olacaktır. Bu kararların verileceği yer ise Eylül ayında gerçekleştireceğimiz kongremiz olacaktır" dedi.