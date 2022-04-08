Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları - Haberler

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları

AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.

AA / Emre Doğan - Spor

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