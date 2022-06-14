Fenerbahçe'de futbolculara izokinetik ve groin bar testleri uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Futbol A Takımı oyuncularına çeşitli testler uygulandı.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Futbol A Takımı oyuncularına çeşitli testler uygulandı.
Sarı-lacivertli futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde izokinetik ve groin bar testlerine tabi tutuldu. Bu testler sonucunda oyuncuların kuvvet seviyeleri ile güçlü ve zayıf kas grupları tespit edildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor