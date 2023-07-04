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Fenerbahçe'de futbolculara çeşitli testler yapıldı

Fenerbahçe'de futbolculara çeşitli testler yapıldı

Spor Haberleri

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Fenerbahçe'de futbolculara çeşitli testler uygulandı.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Fenerbahçe'de futbolculara çeşitli testler uygulandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde izokinetik ve groin bar testlerine tabi tutuldu.

Gerçekleştirilen testlerin sonuçlarına göre oyunculara bireysel kuvvet programları uygulandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe İstanbul Spor Haberler

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