Fenerbahçe'de futbolculara çeşitli testler yapıldı
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Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Fenerbahçe'de futbolculara çeşitli testler uygulandı.
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Fenerbahçe'de futbolculara çeşitli testler uygulandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde izokinetik ve groin bar testlerine tabi tutuldu.
Gerçekleştirilen testlerin sonuçlarına göre oyunculara bireysel kuvvet programları uygulandı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor