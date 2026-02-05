Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Erzurumspor FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan Kocaelispor maçına göre ilk 11'de 9 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede kaleyi Mert Günok'a teslim ederken savunma kurgusunu ise Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen ve Yiğit Efe Demir'den oluşturdu.

Orta sahada Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Fred ve Musaba'ya şans veren Tedesco, forvette ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü.

Ligde son oynanan Kocaelispor maçında ilk 11'de boy gösteren Edson Alvarez ve Anthony Musaba, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında da ilk 11'deki yerini korudu.

Domenico Tedesco, ligdeki maçta Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, Asensio, Talisca ve En-Nesyri'yi sahaya sürmüştü.

Bu isimlerden Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibine transfer olurken, Ederson, Nelson Semedo ve Jayden Oosterwolde ile 2 maç ceza alan Milan Skriniar, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Matteo Guendouzi, Mert Müldür, Marco Asensio ve Anderson Talisca ise Erzurumspor FK karşısında maça yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe'de 8 eksik

Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıklarını atlatmalarına karşın henüz takımla birlikte çalışmalara başlamayan Archie Brown ve Levent Mercan'ın yanı sıra PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar, ayak bileğinde ağrıları olan yeni transfer Sidiki Cheriff ve Jhon Duran kadroda yer almadı. Kaleci Ederson, Nelson Semedo ve Oosterwolde ise teknik heyet kararıyla maç kadrosuna alınmadı.

Yeni transferler tribünde

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ve N'Golo Kante, Erzurumspor FK müsabakasını tribünden izledi.

İki futbolcu da yönetim locasında takip ettiği mücadelede takım arkadaşlarına destek verdi.

Tribünler boş kaldı

Fenerbahçe'nin Erzurumspor FK ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine taraftarlar ilgi göstermedi.

Mücadelenin hafta içi olması ve yağışın da etkili olması sebebiyle yaklaşık 10 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı.

Kamil Efe Üregen ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Kamil Efe Üregen, Erzurumspor FK mücadelesiyle ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile deplasmanda oynanan maça sonradan dahil olan genç futbolcu, 6 dakika sahada kalmıştı.