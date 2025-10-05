Haberler

Fenerbahçe'de Ederson'un Sakatlığı

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Samsunspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Yapılan MR tetkikinde arka adalesinde kanama tespit edildiği açıklandı.

Fenerbahçe'de arka adalesinde kanama tespit edilen kaleci Ederson, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Samsunspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı kalecinin dünkü antrenmanda sakatlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Profesyonel oyuncularımızdan Ederson'un yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
