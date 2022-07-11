Fenerbahçe'de, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile yolların ayrılma kararı alındı - Haberler

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Fenerbahçe'de, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile yolların ayrılma kararı alındı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile yolların ayrılma kararı alındı

33 yaşındaki Özil, İstanbul'da kalarak Başakşehir ile anlaşacakİstanbul DHAFenerbahçe'de, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile yolların ayrılma kararı bugün yapılan son görüşmenin ardından resmiyet kazandı.

33 yaşındaki Özil, İstanbul'da kalarak Başakşehir ile anlaşacak

İstanbul DHA

Fenerbahçe'de, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile yolların ayrılma kararı bugün yapılan son görüşmenin ardından resmiyet kazandı.

Uzun süredir kadro dışı olan ve bu sezon başı kampına da dahil edilmeyen yıldız futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiği öğrenilirken 33 yaşındaki Özil'in Fenerbahçe'den alacakları konusunda bir açıklama yapılmadı. Sözleşmenin feshi konusunda anlaşma sağlandığı, Mesut Özil'in İstanbul'da kalarak Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu da belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Mesut Özil Başakşehir İstanbul Spor Haberler

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