Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının kamp kadrosu açıklandı Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında yarın Dinamo Kiev'e konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında yarın Dinamo Kiev'e konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın son antrenmanda yaşadığı hafif sakatlık sebebiyle kadroda yer almadığı belirtildi. Fenerbahçe'nin Polonya kafilesinde şu isimler yer alıyor: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro ve Michy Bathuayi. Kaynak: AA / Spor İrfan Can Eğribayat Dinamo Kiev Fenerbahçe Spor Haberler

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