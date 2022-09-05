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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertli ekipte; Bruma, Novak, Lemos ve Serdar Dursun kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği isimler şunlar: "Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Enner Valencia, Joshua King, Joao Pedro, Michy Batshuayi."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Serdar Dursun Fenerbahçe Bruma Spor Haberler

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