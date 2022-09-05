Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu Spor Haberleri Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertli ekipte; Bruma, Novak, Lemos ve Serdar Dursun kadroda yer almadı. Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği isimler şunlar: "Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Enner Valencia, Joshua King, Joao Pedro, Michy Batshuayi." Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Serdar Dursun Fenerbahçe Bruma Spor Haberler

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