Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertli ekipte; Bruma, Novak, Lemos ve Serdar Dursun kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği isimler şunlar: "Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Enner Valencia, Joshua King, Joao Pedro, Michy Batshuayi."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor