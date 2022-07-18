Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürdü UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda çarşamba günü Polonya'da Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Uefa Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda çarşamba günü Polonya'da Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Dinamo Kiev maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak. Demirören Haber Ajansı / Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe Polonya Spor Haberler

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