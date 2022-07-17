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SPOR Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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SPOR Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyorVIDEO YOKMustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) ? Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor

VIDEO YOK

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) ? Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. İki grup halinde yapılan koşu çalışmaları ile başlayan idman, 5'e 2 top kapma ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekipte transfer görüşmeleri süren Kim Min-jae'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Samatta, Meyer ve Caulker ile sakatlıkları bulunn Gustavo ve Mert Hakan Yandaş idmanda yer almadı. Dünkü antrenmanda gribal enfeksiyon sebebiyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu ise takımla çalışmalarda yer aldı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor

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