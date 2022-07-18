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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi devam etti

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri idmanı taktiksel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarının İstanbul etabını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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