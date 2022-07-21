Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları başladı Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 27 Temmuz Çarşamba günü sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 27 Temmuz Çarşamba günü sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel organizasyonlar üzerinde duruldu. Dinamo Kiev karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo, günü özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Dinamo Kiev müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek. AA / Emre Doğan - Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe Ukrayna Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.