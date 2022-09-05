Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları başladı Spor Haberleri Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 1'inci hafta maçında perşembe günü saat 19.45'te Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 1'inci hafta maçında perşembe günü saat 19.45'te Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler, maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Dün itibarıyla bireysel çalışmalara başlayan yeni transfer Michy Batshuayi, bugün takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Dinamo Kiev Fenerbahçe Ukrayna Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları başladı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.