Fenerbahçe'de derbi öncesi 6 eksik

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fenerbahçe, yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Süper Lig'de 132'nci kez karşı karşıya gelecek ezeli rakipler 43 kez berabere kalırken, 47 maçta Fenerbahçe, 41 mücadelede ise Beşiktaş sahadan mutlu ayrıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Beşiktaş maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay, Osayi-Samuel, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun."