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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman; pas organizasyonlarıyla devam edip, şut çalışmalarıyla sona erdi.Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.


Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Haberler

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