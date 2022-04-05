Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü.
KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman; pas organizasyonlarıyla devam edip, şut çalışmalarıyla sona erdi.Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.