Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Mali Genel Kurulu'nda raporlar kabul edildi

Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Mali Genel Kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı. Başkan Ali Koç'un açıklamalarından sonra denetim ve faaliyet raporları üyelerin ibrasına sunuldu. Denetim ve faaliyet raporları oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemde yer alan bir diğer madde olan gelecek yılın bütçesi ve ek bütçesi de oy çokluğu ile kabul edildi.