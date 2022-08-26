Fenerbahçe'de bir ayrılık daha Spor Haberleri Fenerbahçe, İngiliz savunmacı Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Fenerbahçe, İngiliz savunmacı Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker'ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Steven Caulker Fenerbahçe Spor Haberler

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