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Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında 2 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında 2 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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