Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınmayla başladı.
Milli takım kamplarında bulunan oyuncuların katılmadığı idmanda bir süre dar alanda top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli ekip, 19 yaş altı takımı ile maç oynayarak idmanı tamamladı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor