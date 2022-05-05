Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü - Haberler

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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

AA - Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas idmanının ardından çift kale maçla devam eden antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edilirken, Kim Min-jae'nin takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın hazırlıklarına devam edecek.

AA / Süha Gür - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Mayıs, Spor, Haberler

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