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Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.

Fenerbahçe Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ile yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Depremzedelerle bir arada olmak için Hatay'da bulunan kulüp başkanı Ali Koç ise törende yer almadı.

Uğur Dündar ile yöneticiler, yoğun bir katılımın olduğu törende Fenerbahçelilerin bayramını kutladı.

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Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Faruk Ilgaz Tesisleri Ramazan Bayramı Uğur Dündar Fenerbahçe Spor Haberler

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