Fenerbahçe'de Batshuayi takımla çalışmalara başladı

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında 29 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında 29 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.