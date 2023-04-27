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Fenerbahçe'de Batshuayi takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de Batshuayi takımla çalışmalara başladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında 29 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında 29 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

BATSHUAYİ TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilerde, Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası bir süre formasından uzak kalan Michy Batshuayi takımla birlikte antrenmanlara başladı.  Öte yandan Miha Zajc, Gustavo Henrique ve Attila Szalai ise bireysel olarak çalıştı. Lincoln Henrique'nin ise tedavisine devam edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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