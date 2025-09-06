Haberler

Fenerbahçe'de Başkan Adayı Sadettin Saran'ın Yönetim Kurulu Listesi Belli Oldu

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü'nün bu ayki olağanüstü genel kurulunda başkan adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu üyeleri açıklandı. Kampanya sayfasında yer alan liste, birçok önemli ismi barındırıyor.

Fenerbahçe Kulübünde bu ay gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Sadettin Saran'ın kampanya sayfasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, belirlenen aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Yunus Kılıç.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
