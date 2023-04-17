Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Çarşamba günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmana sarı-lacivertli futbolcular, ısınma koşularıyla başladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın bir sonraki bölümünde ise pas ve top kapma çalışmaları yapıldı.

Ameliyat edilen Altay Bayındır'ın yer almadığı antrenmana MR'ı çekileceği belirtilen Miha Zajc ve sakatlığı bulunan Michy Batshuayi'nin yanı sıra dinlendirilen Arda Güler katılmadı.

Luan Peres ise uzun bir aranın ardından takıma katıldı. Sarı-lacivertli oyuncu, sahaya takım arkadaşlarının alkışlarıyla çıktı.