Fenerbahçe'de Austria Wien maçının hazırlıkları başladı Spor Haberleri Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında perşembe akşamı evinde Austria Wien ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında perşembe akşamı evinde Austria Wien ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Adana Demirspor karşısında ilk 11'de yer alan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve pas çalışmalarının ardından yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. Bu arada Serdar Aziz, Joshua King ve Bruma, günü bireysel çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertliler, Austria Wien karşılaşmasının çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Spor Haberler

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