Fenerbahçe'de Anderson Talisca Sakatlandı
Fenerbahçe, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında Anderson Talisca'nın arka adale yaralanması geçirdiğini açıkladı. Tedavi sürecine başlandı.
Fenerbahçe, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Anderson Talisca'nın arka adale yaralanması yaşadığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten Talisca'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor