Fenerbahçe'de Anderson Talisca Sakatlandı

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Fenerbahçe, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında Anderson Talisca'nın arka adale yaralanması geçirdiğini açıkladı. Tedavi sürecine başlandı.

Fenerbahçe, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Anderson Talisca'nın arka adale yaralanması yaşadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Talisca'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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