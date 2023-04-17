Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat oldu

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, bel fıtığı sebebiyle ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyon sonrası genç eldivenin rehabilitasyon ve tedavi süreci başladı.

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçında belindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen başarılı file bekçisi Altay Bayındır, ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Altay Bayındır, başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - İSTANBUL